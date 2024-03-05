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5 марта 2024, 12:19 Читати українською

Турецкий нефтетерминал прекратил операции с российской нефтью

Турецкий терминал Дертйол, один из средних по размеру средиземноморских нефтяных портов, принявший в 2023 году рекордные объемы российской нефти, больше не будет принимать грузы из рф вследствие усиления санкционного давления со стороны Соединенных Штатов.

Турецкий терминал Дертйол, один из средних по размеру средиземноморских нефтяных портов, принявший в 2023 году рекордные объемы российской нефти, больше не будет принимать грузы из рф вследствие усиления санкционного давления со стороны Соединенных Штатов.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДеталиПосле введения западными странами санкций против москвы за полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году Турция стала одним из крупнейших импортеров российской нефти и топлива.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

После введения западными странами санкций против москвы за полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году Турция стала одним из крупнейших импортеров российской нефти и топлива. В ответ на санкции россия перенаправила поставки вместо Европы и США в Азию, Турцию и Африку.

Компания Global Terminal Services (GTS), управляющая терминалом Дертйол, сообщила, что уведомила клиентов о том, что не будет принимать грузы из россии.

«GTS решила прервать все возможные операции, связанные с российской нефтью, и в конце февраля 2024 года уведомила своих клиентов, что даже при отсутствии нарушения каких-либо законов, правил или санкций компания не будет принимать продукцию российского происхождения или продукцию, отгруженную из российских портов, в качестве дополнительной меры к действующим санкционным правилам», — сообщили в компании.

Согласно заявлению GTS, все предыдущие операции осуществлялись в полном соответствии с санкциями, в том числе с соблюдением ценового потолка на нефть, установленного странами G7.

«Новый подход GTS — это дополнительная мера, призванная устранить последствия действий, которые находятся вне сферы ее влияния и контроля, несмотря на усилия компании к соблюдению всех действующих санкционных правил», — добавила GTS.

Угроза введения Вашингтоном санкций против финансовых компаний, ведущих бизнес с россией, уже ударила по турецко-российской торговле, нарушив или затормозив некоторые платежи как за российскую нефть, так и за турецкий экспорт.

Терминал GTS занимается импортом, экспортом и хранением топлива и сырой нефти. Согласно данным аналитической компании Kpler, терминал в 2023 году принял 11,74 миллиона баррелей российского сырья — в семь раз больше общего объема от всех отправителей в 2021 году.

Экспорт с терминала в 2023 году подскочил почти в пять раз по сравнению с 2021-м, примерно до 24,7 миллиона баррелей, следует из данных Kpler.

Последний танкер с российским топливом прибыл в Дертйол 19 февраля, доставив 511.000 баррелей дизельного топлива из Приморска, свидетельствуют данные Kpler.

GTS сообщила, что продолжит принимать грузы из рф, которые были заявлены до уведомления о прекращении торговли.

После перевалки в Дертйоле нефть обычно экспортировалась в греческие порты Коринф, Элефсис и Салоники, а также в Роттердам и Антверпен.

Источник: Минфин
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