Турецкий нефтетерминал прекратил операции с российской нефтью

Турецкий терминал Дертйол, один из средних по размеру средиземноморских нефтяных портов, принявший в 2023 году рекордные объемы российской нефти, больше не будет принимать грузы из рф вследствие усиления санкционного давления со стороны Соединенных Штатов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

После введения западными странами санкций против москвы за полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году Турция стала одним из крупнейших импортеров российской нефти и топлива. В ответ на санкции россия перенаправила поставки вместо Европы и США в Азию, Турцию и Африку.

Компания Global Terminal Services (GTS), управляющая терминалом Дертйол, сообщила, что уведомила клиентов о том, что не будет принимать грузы из россии.

«GTS решила прервать все возможные операции, связанные с российской нефтью, и в конце февраля 2024 года уведомила своих клиентов, что даже при отсутствии нарушения каких-либо законов, правил или санкций компания не будет принимать продукцию российского происхождения или продукцию, отгруженную из российских портов, в качестве дополнительной меры к действующим санкционным правилам», — сообщили в компании.

Согласно заявлению GTS, все предыдущие операции осуществлялись в полном соответствии с санкциями, в том числе с соблюдением ценового потолка на нефть, установленного странами G7.

«Новый подход GTS — это дополнительная мера, призванная устранить последствия действий, которые находятся вне сферы ее влияния и контроля, несмотря на усилия компании к соблюдению всех действующих санкционных правил», — добавила GTS.

Угроза введения Вашингтоном санкций против финансовых компаний, ведущих бизнес с россией, уже ударила по турецко-российской торговле, нарушив или затормозив некоторые платежи как за российскую нефть, так и за турецкий экспорт.

Терминал GTS занимается импортом, экспортом и хранением топлива и сырой нефти. Согласно данным аналитической компании Kpler, терминал в 2023 году принял 11,74 миллиона баррелей российского сырья — в семь раз больше общего объема от всех отправителей в 2021 году.

Экспорт с терминала в 2023 году подскочил почти в пять раз по сравнению с 2021-м, примерно до 24,7 миллиона баррелей, следует из данных Kpler.

Последний танкер с российским топливом прибыл в Дертйол 19 февраля, доставив 511.000 баррелей дизельного топлива из Приморска, свидетельствуют данные Kpler.

GTS сообщила, что продолжит принимать грузы из рф, которые были заявлены до уведомления о прекращении торговли.

После перевалки в Дертйоле нефть обычно экспортировалась в греческие порты Коринф, Элефсис и Салоники, а также в Роттердам и Антверпен.