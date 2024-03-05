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5 марта 2024, 11:37 Читати українською

Американская Viavi приобретет британскую Spirent Communications за $1,28 миллиарда

Американская компания по производству коммуникационного оборудования Viavi Solutions Inc согласилась приобрести британскую компанию по тестированию телекоммуникаций Spirent Communications примерно за 1,01 млрд фунтов ($1,28 млрд), сообщили компании во вторник.

Американская компания по производству коммуникационного оборудования Viavi Solutions Inc согласилась приобрести британскую компанию по тестированию телекоммуникаций Spirent Communications примерно за 1,01 млрд фунтов ($1,28 млрд), сообщили компании во вторник.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноВ рамках сделки акционеры Spirent получат $175 за акцию, включающую специальный дивиденд в размере $2,5 на акцию Spirent вместо любого окончательного дивиденда за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

В рамках сделки акционеры Spirent получат $175 за акцию, включающую специальный дивиденд в размере $2,5 на акцию Spirent вместо любого окончательного дивиденда за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.

Стоимость сделки за акцию имеет премию примерно на 61,4% к цене закрытия Spirent в $108,4 4 марта.

Реакция акций

Акции Spirent взлетели на 60% до $173,5 за акцию в начале торгов во вторник.

Ожидается, что соглашение поможет Viavi Solutions увеличить свой опыт в области искусственного интеллекта и машинного обучения, безопасности, облачной архитектуры и автоматизации.

В рамках сделки частная инвестиционная компания Silver Lake сделает долгосрочные инвестиции в размере $400 миллионов в Viavi Solutions, добавили компании.

Источник: Минфин
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