Курс валют на 5 марта: Доллар и евро снова подорожали на наличном рынке

Во вторник, на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Евро добавил 5 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке подорожал на 5 копеек, а в продаже не изменился. Курс евро добавил 1 копейку в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,15−38,65 грн. Евро покупают за 41,40 грн, а продают за 42,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,57−38,60, евро — 41,85−41,99 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,31−38,33 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,55−41,56 грн/евро.

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