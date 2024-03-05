За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 419 020 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 марта: 1070 российских оккупантов, 9 танков и 18 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 419020 (+1070) человек,
- танков — 6657 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 12688 (+28) ед,
- артиллерийских систем — 10258 (+48) ед,
- РСЗО — 1007 (+3) ед,
- средства ПВО — 700 (+2) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7863 (+18),
- крылатые ракеты — 1917 (+1),
- корабли /катера — 25 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 13423 (+49) ед,
- специальная техника — 1630 (+9).
Источник: Минфин
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