Со спецсчета НБУ на нужды обороны уже перечислили более 34 миллиардов гривен

С начала войны из спецсчета на нужды обороны Национальный банк перечислил более 34 млрд грн, в феврале 2024 года — более 846 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Остаток средств

По состоянию на 1 марта 2024 г. остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 г., составляет более 1,6 млрд грн.

За прошлый месяц на спецсчет поступило около 675 млн грн. В общей сложности с начала войны на спецсчет поступило более 35,5 млрд грн в эквиваленте.

Кто перечисляет средства

Средства перечислялись как гражданами и предприятиями Украины, так и международным сообществом (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и еще многих стран мира). Из-за границы в иностранной валюте поступило более 15,8 млрд грн в эквиваленте.

Напомним

Перечислить средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.