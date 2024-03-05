Франция инвестирует 5 миллионов евро в восстановление Черниговщины

Министерство восстановления Украины, Черниговская ОВА и Французское агентство международного технического сотрудничества Expertise France заключили Меморандум о сотрудничестве по восстановлению Черниговской области. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

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Что известно

Отмечается, что уже идет совместная работа над конкретными проектами, которые будут полностью или частично реализовываться на Черниговщине, в общем объеме более 5 млн евро.

В министерстве добавили, что Франция уже активно участвует в восстановлении Черниговской области. В частности, Черниговщина получила от правительства Франции гуманитарную помощь и поддержку в сфере транспорта и инфраструктуры, восстановления учреждений культуры и здравоохранения, а также в вопросах оценки разрушений и проектирования восстановления региона.