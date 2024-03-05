Стоимость сделок M&A в Украине в 2023 году превысила довоенный уровень — исследование KPMG

В 2023 году украинский рынок M&A ощутил улучшение — с объявлением 47 сделок объем активности вырос почти на 70% по сравнению с показателями 2022 года. Также выросла средняя стоимость M&A соглашений, свидетельствуют результаты ежегодного отчета KPMG в Украине M&A Radar 2023.

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Как изменилась стоимость сделок

За прошлый год стоимость сделок M&A в Украине превысила уровень 2020 года, удвоив значение 2022 года. Из-за низкой прозрачности сделок (только 60% раскрывают свою стоимость) настоящая стоимость потенциально может быть еще выше, отмечается в исследовании.

Также выросла средняя стоимость M&A сделок в Украине. В частности, в 2022 году этот показатель составил $26 млн. Это самое низкое достижение со времен Революции достоинства. В 2023 году этот показатель вырос до $44,6 млн.

Стоимость сделок даже превысила результаты 2021 года в результате приобретения Lifecell компанией NJJ Capital за $500 млн в конце 2023-го, говорится в комментарии KPMG.

Осторожные намерения инвесторов, обусловленные войной, проявились в относительно небольшом количестве сделок стоимостью свыше $100 млн в 2023 году — было объявлено лишь три таких соглашения.

Доля сделок с участием украинских инвесторов выросла в 2023 против предыдущего года: на них приходится 36% от общей стоимости и 51% от общего объема соглашений с M&A, заключенных в Украине. Это восстановление также частично обусловлено дополнительными мерами, которые были введены Национальным банком Украины для предотвращения оттока капитала, пояснили в KPMG.

Самое существенное соглашение с участием украинских инвесторов, объявленное в 2023 году, касалось Namsen Limited, крупнейшего акционера Kernel, находящегося под контролем Андрея Веревского.

Компания приобрела 30,25 млн акций из общего количества 52,06 млн, принадлежавших миноритарным акционерам. Общая стоимость приобретения составила $136,1 млн. Состоялось оживление приобретения иностранных активов украинскими инвесторами, что напоминает возобновление активности в период после Революции достоинства в 2013—2014 годах.

В 2022-м было совершено пять соглашений, а в 2023-м — шесть, что является заметным ростом по сравнению с одним соглашением в год, зафиксированным в 2020—2021 годах. Самая значительная сделка касалась приобретения компанией «Эпицентр К» доли в польском операторе спортивных магазинов Intersport Polska SA за $11 млн. Размер доли не разглашается.

DTEK Renewables BV, операционная компания, управляющая активами ДТЭК в сфере возобновляемой энергетики, приобрела фотоэлектрическую солнечную электростанцию с установленной мощностью 49,38 МВт у Finas Invest — румынского разработчика в сфере альтернативной энергетики. Конкретные условия этого соглашения не разглашаются.

Иностранные инвесторы проявляют заинтересованность в заключении сделок в секторе ИТ, что составило 65% всех сделок, в которых участвовали иностранные инвесторы в 2023 году (11 сделок).

Инвесторы из Европы (с общей стоимостью сделок $571,5 млн по восьми сделкам) и Северной Америки (с $214,3 млн по восьми сделкам) вместе составили 100% всех сделок с участием иностранных инвесторов с объявленной стоимостью и 94% от общего объема сделок в 2023 году.

В 2022 году активность в сфере M&A в Украине была преимущественно сосредоточена в четырех секторах: инновации и технологии, сельское хозяйство, недвижимость и строительство, транспорт и инфраструктура. Итого на эти сектора приходилось почти 57% стоимости сделок и чуть менее 64% общего объема сделок в 2023 году.

ИТ-индустрия традиционно является ключевой опорой украинского рынка M&A. Среди участников знаковых сделок — компании Horizon Capital LLP, возглавившей группу инвесторов в приобретении доли в Preply Inc. (размер доли остается нераскрытым) и Mythical Games, которая приобрела DMarket, украинский блокчейн-рынок игр.

В 2022 году было объявлено 19 сделок общей стоимостью $440 млн, что составило 68% объема всех сделок и 89% стоимости сделок украинского рынка M&A. Частично на уровень сделок 2022-го повлиял успешный 2021 год, когда было заключено значительное количество сделок как по объему, так и по стоимости.