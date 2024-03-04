Курс валют на вечер 4 марта: доллар и евро выросли на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 16 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 4 марта Закрытие 4 марта Изменения доллар 38,18/38,20 38,31/38,33 13/13 евро 41,45/41,45 41,61/41,62 16/17

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,60 грн. Евро покупают за 41,35 грн., а продают за 41,95 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,52−38,60, евро — 41,84−41,98 грн.

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