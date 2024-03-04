К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 16 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 4 марта: доллар и евро выросли на межбанке
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Открытие 4 марта
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Закрытие 4 марта
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Изменения
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38,18/38,20
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38,31/38,33
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13/13
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41,45/41,45
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41,61/41,62
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16/17
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,60 грн. Евро покупают за 41,35 грн., а продают за 41,95 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,52−38,60, евро — 41,84−41,98 грн.
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Источник: Минфин
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