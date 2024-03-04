Курс валют на 4 марта: Доллар и евро дорожают на наличном рынке

В понедельник, на наличном рынке курс доллара прибавил 9 копеек в покупке и 6 копеек в продаже. Евро прибавило 5 копеек в покупке и не изменилось в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке подорожал на 4 копейки, в продаже потерял 1 копейку. Курс евро прибавил 5 копеек в покупке и 8 копеек продаж.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,09−38,56 грн. Евро покупают за 41,25 грн, а продают за 41,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,54−38,59, евро — 41,80−41,98 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,18−38,20 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,45−41,45 грн/евро.

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