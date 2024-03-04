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4 марта 2024, 10:01 Читати українською

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июня — Bloomberg

Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца июня, пишет Bloomberg со ссылкой на делегатов, которые говорили на условиях анонимности. По их словам, за половину сокращения добычи будет отвечать Саудовская Аравия.

Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца июня, пишет Bloomberg со ссылкой на делегатов, которые говорили на условиях анонимности.
Фото: depositphotos.com

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Что известно

Это решение совпало с ожиданиями аналитиков и трейдеров, которые указывали на необходимость снизить поставки из-за резкого роста производства у некоторых конкурентов ОПЕК+, а также невысоких экономических прогнозов, касающихся Китая, отмечает Bloomberg.

Международные цены на нефть закрепились на уровне около $80 за баррель в этом году, что «может быть маловато» для многих входящих в картель стран и их партнеров, указывает агентство.

Bloomberg отмечает, что в январе странам ОПЕК+, которые добывают более 40% мировой нефти, не удалось выполнить взятые обязательства и сократить производство на 2 млн баррелей в сутки. В частности, квоты на «несколько сотен тысяч баррелей в сутки» превышали Ирак и Казахстан. россия также показала «неоднозначные результаты», пишет агентство: она лишь недавно полностью сократила производство, что обещала сделать почти год назад.

Напомним

В конце прошлого ноября ОПЕК+, страны которой добывают более 40% мировой нефти, объявила о добровольных сокращениях добычи нефти на I квартал 2024 года в размере 2,2 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия подтвердила продление сокращения на 1 млн баррелей в сутки, россия обязалась сократить добычу на 0,5 млн баррелей в сутки. Остальные квоты пришлись на Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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