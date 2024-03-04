За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 150 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 417 950 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 марта: 1150 российских оккупантов, 8 танков и 2 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 417950 (+1150) человек,
- танков — 6648(+8) ед,
- боевых бронированных машин — 12660 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 10210 (+22) ед,
- РСЗО — 1004 (+1) ед,
- средства ПВО — 698 (+2) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7845 (+2),
- крылатые ракеты — 1916 (+1),
- корабли /катера — 25 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 13374 (+42) ед,
- специальная техника — 1621 (+1)
Источник: Минфин
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