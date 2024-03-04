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4 марта 2024, 9:37 Читати українською

Венгрия разрешит банкам предоставлять связанные с криптовалютами услуги

Венгрия планирует разрешить банкам, инвестиционным фондам и управляющим активами предоставлять частным и корпоративным клиентам услуги на рынке цифровых активов. Об этом пишет Bloomberglaw.

Венгрия планирует разрешить банкам, инвестиционным фондам и управляющим активами предоставлять частным и корпоративным клиентам услуги на рынке цифровых активов.
Фото:depositphotos

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Что известно

Венгерское правительство приступило к согласованию законопроекта, который позволит банкам, инвестиционным фондам и управляющим активами осуществлять операции в биткоинах и эфире, а также предлагать клиентам прочие услуги, связанные с обслуживанием криптосектора.

В соответствии с планами правительства, на Центральный банк Венгрии Magyar Nemzeti Bank будет возложено регулирование и надзор за деятельностью криптосервисов.

«Интеграция криптовалют в основные финансовые услуги открывает новые возможности для инвестиций, эффективности транзакций и финансовой интеграции, потенциально трансформируя экономический ландшафт в Венгрии и за ее пределами», — говорится в комментариях к законопроекту.

Положения будущего закона о криптовалютном регулировании и оказании услуг учитывают специфику венгерского рынка цифровых актив и полностью соответствует требованиям законодательства Европейского союза, включая применение Положения о рынках криптоактивов (MiCA) и усовершенствование мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ожидается, что новый закон вступит в силу в первой половине 2024 года. Ранее Центральный банк Венгрии заявил, что государственный стейблкоин не окажет значимого влияния на финансовую систему страны, поэтому регулятор не планирует торопиться с его запуском.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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IgorIgorovich
IgorIgorovich
4 марта 2024, 10:20
#
Да, а в нас старий/новий долар)
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