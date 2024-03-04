Великобритания с апреля выделит 250 миллионов фунтов кредитного лимита для бизнеса в Украине

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В British International Investment заявили об общем лимите до 250 миллионов фунтов стерлингов для финансирования частного сектора в Украине.

Эти средства будут доступны через платформу совместного инвестирования через привлечение партнерских финансовых организаций в Украине.

«Раньше British International Investment не было на карте международных финансовых институций, с которыми работает Украина», — сообщила министр экономики Юлия Свириденко.