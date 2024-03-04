Как начать бизнес с Китаем без рисков: чек-лист для начинающих и предпринимателей

Китай пользуется репутацией мирового производственного гиганта и предлагает безграничные возможности для предпринимателей со всего мира. Однако новичков беспокоит, с чего начать бизнес с Китаем? Какие подводные камни и как избежать трудностей? Об этапах налаживания бизнеса и о том, как построить плодотворное сотрудничество с Китаем, нам рассказали в компании DiFreight, которая уже более трех лет сопровождает и консультирует украинских предпринимателей. О том, как наладить сотрудничество с китайскими поставщиками, и какие этапы нужно учесть, чтобы не потерять время и деньги, читайте в статье.

Команда DiFreight за работой.

Этап 1. Поиск и проверка поставщиков

Выбор надежных партнеров требует анализа их репутации, опыта, сертификации продукции и отзывов других клиентов. Чтобы быть уверенным в своем поставщике на 100%, лучше обратиться за помощью к специалистам. Например, специалисты компании DiFreight помогают с проверкой регистрационных и официальных документов поставщика и обнаруживают недобросовестных продавцов.

Этап 2. Переговоры с поставщиками

На этом этапе вы обсуждаете важные детали сотрудничества с китайскими партнерами, включая цены, время доставки, качество товаров, гарантии и условия возврата товаров. При обсуждении сотрудничества, баеры сопровождают переговоры своих клиентов, поскольку отлично владеют китайским языком и знают особенности работы с китайскими компаниями, а значит, здесь Вы избежите рисков недоразумений и неожиданностей в будущем.

Этап 3. Выкуп товара

После того, как вы определились с поставщиком, необходимо произвести выкуп и оплату. «Чтобы избежать сложностей с заказом и оплатой, лучше просто отправьте ваш заказ к нам и оплатите его. Мы сами выкупим товар и примем его на нашем складе в Китае», — комментируют профессионалы.

Этап 4. Инспекция товара

Не лишней будет проверка груза, чтобы убедиться в соответствии товаров заказу перед тем, как отправить их к месту назначения.

Склад DiFreight в Китае, в городе Фошань

«Если наши специалисты находят несоответствия заказа, можно вернуть товар поставщику для замены или возмещения стоимости», — комментируют в компании.

Этап 5. Логистика и доставка

Благодаря налаженным транспортным цепям и глубокому пониманию всех аспектов налогообложения и страхования компания предоставит полный спектр услуг по логистике и доставке. В DiFreight помогут:

выбрать наиболее эффективный способ транспортировки вашего груза по морю или авиа, с учетом вашего бюджета и сроков доставки;

рассчитать расходы на доставку и возможные налоги, обеспечить прозрачную и подробную информацию о стоимости всего процесса;

организовать страхование вашего груза для полной безопасности во время транспортировки.

Мы еженедельно осуществляем отправку из Китая, что гарантирует вам быструю и надежную доставку. Кроме того, вы можете отслеживать маршрут груза через личный кабинет нашего клиента или телеграмм-бот для трекинга грузов" — уверяют в компании.

Учебный курс для предпринимателей

А чтобы научиться самостоятельно выкупать товары в Китае, посмотрите бесплатный обучающий курс «Как начать бизнес с Китаем». Это отличный ресурс для начинающих и опытных предпринимателей, стремящихся расширить свои знания и улучшить свои навыки в торговле с Китаем.

В итоге успешный бизнес с Китаем начинается с тщательного планирования, налаживания доверительных отношений с надежными поставщиками, а также умелого управления логистикой и доставкой. Благодаря профессиональному подходу опытного партнера как DiFreight вы можете минимизировать риски и максимизировать возможности вашего бизнеса на международном уровне.

Поэтому обратиться в DiFreight за консультацией можно по почте company@difreight.com или по номеру +380672909486