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3 марта 2024, 13:12 Читати українською

В Литве начнут конфисковать авто с российскими номерами

В Литве владельцы автомобилей с российскими номерами должны зарегистрировать свои транспортные средства до 11 марта или уехать с территории страны и Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Таможни Литвы.

В Литве владельцы автомобилей с российскими номерами должны зарегистрировать свои транспортные средства до 11 марта или уехать с территории страны и Европейского Союза.
Фото: pixabay.com

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По данным литовской таможни, на территории Литвы до сих пор находятся люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в россии.

«До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо уехать из ЕС. С 11 марта лица, которые будут иметь автомобили с российскими номерами, будут считаться нарушившими положения законодательства и будут привлекаться к ответственности, предусмотренной статьей 515 КУоАП, которая предусматривает штраф и конфискацию автомобиля», — говорится в сообщении.

Причина «дедлайна»

В таможенной службе отметили, что Литва имплементирует Регламент Совета Европы. 833/2014, требования санкций, позволявшие до 2023 года 19 декабря регистрировать въехавшие в ЕС автомобили.

С 2024 года 11 марта авто, зарегистрированные в россии, не могут находиться на территории Литвы или должны пройти перерегистрацию до сих пор.

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Исключение

Исключение распространяется на граждан россии, следующих транзитом в Калининградскую область или из нее на транспортных средствах, зарегистрированных в рф по упрощенному проездному документу.

Такой транзит через территорию Литвы не может длиться дольше 24 часов. Во время транзита транспортное средство должно сопровождать его владелец. Если владельца в машине нет, транспортное средство в Литву не пустят.

Источник: Минфин
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