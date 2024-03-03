За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 416 800 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 марта: 1 160 российских оккупантов, 16 танков и 1 самолет
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Потери врага
- личного состава — около 416800 (+1160) человек,
- танков — 6640 (+16) ед,
- боевых бронированных машин — 12639 (+28) ед,
- артиллерийских систем — 10188 (+35) ед,
- РСЗО — 1003 (+0) ед,
- средства ПВО — 696 (+0) ед,
- самолетов — 347 (+1) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7843 (+14),
- крылатые ракеты — 1915 (+0),
- корабли/катера — 25 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 13332 (+65) ед,
- специальная техника — 1620 (+3).
Источник: Минфин
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