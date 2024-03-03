«Роснефть» начала продажу немецких активов

Российский нефтяной гигант «Роснефть» начинает продажу своих немецких активов и хочет завершить процесс к сентябрю. Об этом сообщает Reuters.

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После полномасштабного вторжения россии в Украину Германия передала активы «Роснефти» в стране, в том числе главный берлинский нефтеперерабатывающий завод ПХК, под опеку правительства в сентябре 2022 года.

С тех пор срок опеки был продлен, а иск «Роснефти» об обжаловании решения Берлина в прошлом году был отклонен судом.

Нынешняя опека над немецкими активами «Роснефти» истекает 10 марта, а срок новой опеки установлен еще на шесть месяцев, из-за чего российские собственники стремятся продать активы до сентября 2024 года.

«Роснефть-Россия» сейчас заявила, что начала процесс продаж и хочет завершить его в период дальнейшего продолжения опеки", — говорится в заявлении представителя Министерства экономики Германии.

Также немецкие чиновники хотят проверить это, включая дальнейшие правовые гарантии. Основной целью их действий остается обеспечение энергоснабжения, особенно безопасность PCK Schwedt.

Активы «Роснефти» в Германии

Российские СМИ оценивают активы «Роснефти» в Германии примерно в $7 млрд. Ранее Москва критиковала возможную национализацию активов и заявляла, что будет защищать свои интересы.

«Роснефти» принадлежит 54,17% НПЗ PCK Schwedt. Ранее Shell отдельно объявила о продаже своей 37,5% доли в нефтеперерабатывающем заводе, поставляющем большую часть топлива в Берлин, британской Prax Group.

Представитель министерства экономики Германии посетит завод 8 марта и объяснит его работникам дальнейшие шаги, сообщили в министерстве.