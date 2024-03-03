ЕС сократил импорт российской металлургической продукции в 2023 году почти на 40%

Европейский союз по итогам 2023 года сократил импорт продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) с россии на 39,5% по сравнению с 2022 годом — до 4,8 млн т. Об этом свидетельствуют данные Eurostat, сообщает GMK Center.

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Расходы на импорт российской продукции ГМК за прошлый год сократились на 38,5% по сравнению с 2022 годом — до 2,4 млрд. евро.

Основная доля импорта приходится на полуфабрикаты — 69,4% общего объема импорта. За год ЕС импортировал из рф 3,11 млн т соответствующей продукции, что на 16,6% меньше р/р. Основной объем импорта полуфабрикатов приходится на Бельгию — 1,22 млн т (-16,8% г./г.).

Поставки железной руды из россии в ЕС за 2023 год составили 332,3 тыс. т, что на 88,2% меньше по сравнению с 2022 годом. Большая часть сырья отгружена в Словакию — 185,94 тыс. т (-66% г./г.). Импорт ферросплавов составил 46,1 тыс. т (-63,9% г./г.), чугуна — 1,4 млн т (+20,1% г./р.), металлолома — 35,1 тыс. т (-95,3% г./г.).

Основные потребители российской продукции

Среди основных потребителей этой российской продукции ГМК в 2023 году:

чугун — Италия — 1,18 млн т (+22,1% г./г.);

ферросплавы — Нидерланды — 34,5 тыс. т (-67,5% г./г.);

металлолом — Литва — 31,35 тыс. т (+84% г./г.).

По итогам декабря 2023 г. ЕС увеличил импорт продукции ГМК с рф на 104,3% м./м., но сократился на 34,8% г./г. — до 414,5 тыс. т. Расходы на импорт выросли на 98,7% м/м. и сократились на 17,5% г./г., до 185,2 млн. евро.

Несмотря на введенные против россии санкции, горно-металлургический комплекс рф продолжает получать значительные прибыли от экспорта продукции в ЕС. Хотя показатели значительно уменьшились по сравнению с 2022 годом, в частности, в прошлом году экспорт составлял 7,92 млн т на 3,87 млрд евро, поставки пока остаются на высоком уровне.