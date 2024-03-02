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2 марта 2024, 16:02 Читати українською

Сенат Канады одобрил этап ратификации Соглашения о свободной торговле с Украиной

Профильный комитет Сената Канады одобрил законопроект о ратификации обновленного Соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной. Документ получил поддержку без каких-либо изменений. Об этом сообщает Укринформ.

Профильный комитет Сената Канады одобрил законопроект о ратификации обновленного Соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной.
Фото: mil.gov.ua

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Теперь законопроект будет возвращен на окончательное утверждение полным составом Сената, следующая пленарная неделя, в которой начнется 19 марта.

Поскольку ранее этот законопроект уже проделал такой же трехэтапный путь в Палате общин, после финального одобрения Сенатом для вступления в силу ему останется получить подпись генерал-губернатора.

Напомним

Оригинальное Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной вступило в силу 1 августа 2017 года и позволило взаимно отменить или снизить импортные пошлины на большинство товарных позиций.

В сентябре прошлого года во время визита в Оттаву президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Джастином Трюдо подписал обновленное Соглашение, которое теперь покрывает также торговлю услугами, а не только товарами, инвестициями, телекоммуникациями и другими перспективными сферами.

По итогам 2021 года товарооборот между Канадой и Украиной достиг рекордного уровня, приблизившись к $350 млн. В 2022 году он несколько снизился из-за факторов, преимущественно связанных с началом полномасштабного вторжения рф.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Smehue4ki
Smehue4ki
2 марта 2024, 16:19
#
Плюс
+
0
youknow
youknow
2 марта 2024, 16:29
#
Цікаво чи скасуть мито на авто з Канади.
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