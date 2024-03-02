ЕС разблокировал для Венгрии еще 2 миллиарда евро

Венгрии удалось разблокировать около 2 млрд евро из фондов Европейского Союза, поскольку правительство премьер-министра Виктора Орбана достигло дальнейшего прогресса в восстановлении чрезвычайно важного финансирования. Об этом сообщает Bloomberg.

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Европейская комиссия разблокировала последний транш после того, как Венгрия выполнила так называемые тематические условия, связанные с образовательной подготовкой и гендерным равенством, сообщил представитель исполнительного органа Е С Штефан де Кеерсмакер.

Хотя эти средства являются частью выделения Венгрии более 30 млрд евро, которые ЕС решил задержать более года назад, условия, выполненные Будапештом, не были связаны с опасениями относительно верховенства права или коррупции — основными причинами замораживания финансирования.

В декабре ЕС разблокировал 10,2 млрд евро после того, как Венгрия удовлетворила требования блока по усилению независимости судебной системы.

Согласно последнему решению, сумма средств, которые ЕС продолжает удерживать от Венгрии, снизилась примерно до 19 млрд евро, сказал де Кеерсмакер. Около половины из них составляют гранты и ссуды на выздоровление от COVID-19, а другая половина — так называемые фонды сплоченности.

Следует отметить, что фонды сплоченности поддерживают те государства-члены ЕС, в которых валовой национальный доход на душу населения ниже 90% среднего уровня стран-членов ЕС.