Доля неработающих кредитов в банковской системе снизилась до 36,7%

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 февраля 2024 составила 36,7%, что на 0,6 в. п. ниже показателя по состоянию на 1 января. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Регулятор отметил, что объем неработающих кредитов за месяц сократился на 1,9 млрд грн, а объем предоставленных банками кредитов вырос на 13,4 млрд грн.

Нацбанк напомнил, что предварительные результаты оценки устойчивости Национального банка свидетельствуют об адекватной оценке большинством банков кредитного риска.

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.