Всемирный банк войдет в программу обеспечения украинцев доступным жильем

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 марта 2024, 19:45 Читати українською

Всемирный банк войдет в программу обеспечения украинцев доступным жильем

Кабинет Министров Украины и Всемирный банк приступили к созданию дорожной карты по созданию Программы обеспечения украинцев доступным жильем. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает Правительственный портал.

Кабинет Министров Украины и Всемирный банк приступили к созданию дорожной карты по созданию Программы обеспечения украинцев доступным жильем.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«В результате войны россии против Украины несколько миллионов наших граждан потеряли жилье, еще больше граждан покинули собственные дома из-за угрозы их жизни. Поэтому мы должны создать действенную программу обеспечения таких людей доступным жильем», — заявила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко в ходе встречи с командой Всемирного банка.

В ходе встречи обсуждались потенциальные модели реализации Стратегии обеспечения украинцев доступным жильем, возможность привлечения ресурсов коммерческих банков, модернизация программы «еОселя» и создание действенных механизмов страхования жилищного фонда от военных рисков.

«Мы благодарны команде Всемирного банка за предоставленные рекомендации, профессиональную экспертизу и техническую поддержку реализации этого проекта», — сказала Свириденко.

Еще одной темой для разговора стало обсуждение возможностей создания специального фонда, финансирующего соответствующую программу и привлечение к его наполнению Всемирного банка и других финансовых доноров.

Во время встречи стороны договорились расширить круг участников обсуждения, привлекая к нему представителей Национального банка Украины, Министерства финансов Украины, Министерства инфраструктуры Украины и других заинтересованных участников.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
veritas69
veritas69
1 марта 2024, 19:57
#
Ця тема років на 5 обговорень затягне. Особрило, коли основна домовленіть це розширення кола учасників обговорення. Вони б так за свої гроші турбувались
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 56187340 и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами