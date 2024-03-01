Всемирный банк войдет в программу обеспечения украинцев доступным жильем

Кабинет Министров Украины и Всемирный банк приступили к созданию дорожной карты по созданию Программы обеспечения украинцев доступным жильем. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает Правительственный портал.

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«В результате войны россии против Украины несколько миллионов наших граждан потеряли жилье, еще больше граждан покинули собственные дома из-за угрозы их жизни. Поэтому мы должны создать действенную программу обеспечения таких людей доступным жильем», — заявила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко в ходе встречи с командой Всемирного банка.

В ходе встречи обсуждались потенциальные модели реализации Стратегии обеспечения украинцев доступным жильем, возможность привлечения ресурсов коммерческих банков, модернизация программы «еОселя» и создание действенных механизмов страхования жилищного фонда от военных рисков.

«Мы благодарны команде Всемирного банка за предоставленные рекомендации, профессиональную экспертизу и техническую поддержку реализации этого проекта», — сказала Свириденко.

Еще одной темой для разговора стало обсуждение возможностей создания специального фонда, финансирующего соответствующую программу и привлечение к его наполнению Всемирного банка и других финансовых доноров.

Во время встречи стороны договорились расширить круг участников обсуждения, привлекая к нему представителей Национального банка Украины, Министерства финансов Украины, Министерства инфраструктуры Украины и других заинтересованных участников.