Курс валют на вечер 1 марта: на межбанке доллар прибавил 15 копеек, а евро 11

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 11 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 1 марта Закрытие 1 марта Изменения доллар 38,03/38,05 38,18/38,20 15/15 евро 41,12/41,14 41,23/41,25 11/11

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,00−38,50 грн. Евро покупают за 41,20 грн., а продают за 41,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,50−38,60, евро — 41,75−41,90 грн.

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