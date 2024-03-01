К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 11 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 1 марта: на межбанке доллар прибавил 15 копеек, а евро 11
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Открытие 1 марта
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Закрытие 1 марта
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Изменения
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38,03/38,05
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38,18/38,20
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15/15
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41,12/41,14
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41,23/41,25
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11/11
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,00−38,50 грн. Евро покупают за 41,20 грн., а продают за 41,90 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,50−38,60, евро — 41,75−41,90 грн.
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Источник: Минфин
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