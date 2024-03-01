Индия накануне выборов заявила о резком экономическом росте: эксперты критикуют цифры

Индия сообщила об удивительно устойчивом экономическом росте. Валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 8,4% за последние три месяца 2023 года против года ранее. В период с июня по сентябрь экономика выросла на 7,6%. Об этом свидетельствуют данные статистического управления Индии, пишет Liga.net.

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По данным Тамаши Де Сильва из Capital Economics, «эти темпы роста были самыми высокими среди крупнейших экономик в прошлом квартале».

Рост ВВП Индии оказался гораздо сильнее, чем ожидали аналитики. Оно основывается на искажении данных, которое, считают эксперты, маскирует замедление экономики.

Экономисты заявили, что основной причиной роста стало неожиданное сокращение государственных субсидий, что привело к искусственному увеличению категории чистых косвенных налогов, используемых для расчета ВВП, пишет Вloomberg.

Более репрезентативный показатель экономической активности, исключающий эти разовые статьи, вырос на 6,5%, рост соответствовал ожиданиям и показал замедление против предыдущего квартала.

«Не все, что блестит, — это рост. Базовый рост слабее, чем предполагает заголовок», — прокомментировал заявление индийского правительства японский финансовый холдинг Nomura.

По его данным, потребление в стране продолжает отставать, а сельскохозяйственный сектор, составляющий 16% ВВП Индии и являющийся основным источником занятости, показывает низкие результаты.

Неожиданные данные появились всего за несколько недель до того, как в Индии состоятся выборы, а премьер-министр Нарендра Моди стремится продлить свое десятилетие у власти, отмечает агентство.

Правительство также повысило прогноз роста на текущий финансовый год к марту с 7,3% до 7,6%. Это позволит Индии стать самой растущей экономикой в мире, особенно с учетом того, что восстановление Китая после пандемии замедлилось.

Аналитики Jefferies ожидают, что к 2027 году страна станет третьей по величине экономикой мира против пятой сейчас, сообщает CNN.

Индия широко рассматривается как альтернатива Китаю для стран и компаний, стремящихся диверсифицировать свои цепи поставок, особенно на фоне ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Пекином.