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1 марта 2024, 14:50 Читати українською

FinAwards 2024: когда состоится церемония награждения и как туда попасть

Имена победителей премии FinAwards 2024 станут известны совсем скоро. Церемония награждения состоится 29 марта.

Имена победителей премии FinAwards 2024 станут известны совсем скоро.
FinAwards 2024

О премии

Премию FinAwards учредили сайты Minfin.com.ua и Finance.ua. За шесть лет проведения премии было вручено более 630 наград.

В этом году за звание лучших сражаются более 250 участников финансового рынка Украины. Победителей определят в 31 номинации. Среди претендентов на награды — представители банков, МФО, страховые компании, инвестиционные проекты и инфлюенсеры.

Отдать свой голос и поддержать тех, кто, по вашему мнению, заслуживает победы в каждой из номинаций, можно на сайте премии. Голосование стартовало 19 февраля и продлится до 17 марта, но уже сейчас бьет все рекорды. По состоянию на 29 февраля, на сайте было 20 474 голоса. И эта цифра продолжает расти.

Почему следует прийти на церемонию награждения FinAwards 2024

Финальным этапом станет специальная церемония, где будут объявлены победители каждой из номинаций. Чтобы попасть на мероприятие, следует купить билет. Важно: 500 грн с каждого билета будет передано в благотворительный фонд Tabletochki.

К тому же посещение церемонии откроет новые возможности для гостей, которые смогут узнать не только о лидерах финансовой отрасли из первых уст, но и лично познакомиться с инноваторами отрасли. А вместе с тем, например, найти новых партнеров или клиентов для бизнес-проектов.

Кроме полезного нетворкинга, посетителей мероприятия ждет бонус в виде развлекательной программы и фуршета. А еще возможность сделать фото и видео в память о событии.

Кто помогает с проведением премии

ПриватБанк задает тренды и тенденции банковского рынка, работает на финансовую жизнь клиентов, создавая удобные инновационные сервисы и заботясь о безопасности.

Источник: Минфин
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