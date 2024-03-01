Бизнес смягчил негативные оценки касательно деловой активности — опрос предприятий в феврале

В феврале бизнес смягчил негативные оценки текущих результатов и перспектив своей деятельности. Об этом свидетельствует ежемесячно рассчитываемый Национальным банком индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), за исключением вынужденного перерыва в марте — мае 2022 года.

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В феврале 2024 года ИОДА вырос до 47,5 с 41,0 в январе.

«В то же время высокие риски безопасности, задержка с поступлением внешнего финансирования, логистические проблемы из-за блокирования западной границы, слабый инвестиционный спрос, значительный дефицит квалифицированных кадров, а также сезонное ослабление экономической деятельности в начале года продолжали сдерживать экономическую активность предприятий и негативно повлияли на их ожидания», — говорится в сообщении регулятора.

Предприятия торговли

Предприятия торговли единственные среди опрошенных секторов положительно оценили свою деловую активность благодаря снижению инфляционного давления, сохранению устойчивости валютного рынка и устоявшемуся потребительскому спросу: секторальный индекс в феврале вырос до 50,1 с 38,9 в январе.

В отличие от двух предыдущих месяцев торговые компании прогнозировали увеличение объемов товарооборота и закупки товаров для продажи, а также улучшили оценки по остаткам товаров для продажи.

В результате увеличения расходов на логистику из-за блокирования западной границы респонденты ожидали существенного увеличения стоимости товаров, закупленных для продажи, в то же время ослабили оценки уменьшения торговой маржи.

Предприятия промышленности

Предприятия промышленности смягчились, однако сохранили пессимистические ожидания относительно результатов своей экономической деятельности, учитывая высокие риски безопасности и логистические проблемы из-за блокирования западной границы: секторальный индекс в феврале составил 48,3 (в январе — 43,7).

В отличие от предыдущего месяца, респонденты прогнозировали рост объемов произведенной продукции. Смягчились негативные оценки как по объемам новых заказов на продукцию, в том числе экспортным, так и по остаткам готовой продукции.

Сохранились прогнозы по сокращению объемов незавершенного производства, а также запасов сырья и материалов. На фоне ослабления ожиданий роста цен на сырье и материалы промышленники прогнозировали медленнее подорожание продукции собственного производства.

Предприятия сферы услуг

Предприятия сферы услуг также смягчили, но сохранили негативные оценки по своим экономическим перспективам, учитывая усиление рисков безопасности, увеличение расходов на логистику и слабый спрос: секторальный индекс составил 45,3 по сравнению с 40,4 в январе.

Респонденты ожидали медленнее уменьшения объемов новых заказов, предоставленных услуг и услуг в процессе выполнения, а также прогнозировали замедление темпов роста как закупочных цен, так и стоимости собственной продукции/услуг.

Предприятия строительства

Предприятия строительства пятый месяц подряд предоставили пессимистичные среди опрошенных секторов оценки экономических результатов своей деятельности, учитывая сезонное ослабление экономической активности, слабый инвестиционный спрос и значительный дефицит квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 43,7 по сравнению с 31,9 в январе.

Респонденты существенно ослабили негативные оценки объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов.

Также строители смягчили пессимистические оценки доступности подрядчиков, в то же время не прогнозировали изменения объемов закупки их услуг, несмотря на ожидания значительного ускорения темпов роста стоимости этих услуг.

Ожидания роста закупочных цен незначительно ослабли, относительно подорожания собственной продукции — сохранились на высоком уровне.

Оценки занятости остаются сдержанными

Руководители предприятий торговли ожидают незначительного увеличения численности работников, остальные опрошенные прогнозируют более низкие темпы сокращения персонала, самая сложная ситуация — в секторе строительства.

Опрос

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 22 февраля 2024 года. В опросе приняло участие 448 предприятий. В числе опрошенных предприятий 45,3% - компании промышленности, 28,3% - сферы услуг, 21,7% - торговли, 4,7% - строительства; 33,5% респондентов — крупные предприятия, 28,1% - средние, 38,4% - малы.

33,3% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 10,3% - только экспортные операции, 16,1% - только импортные операции, 40,4% - не осуществляют внешних экономических операций.

Регулятор отмечает, что результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки НБУ.