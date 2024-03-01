Zara возвращается в Украину после двухлетнего закрытия

Испанский ритейлер одежды Inditex Group, которому принадлежат бренды Zara, Bershka и Stradivarius, готовится снова открыть магазины в Украине в начале апреля 2024 года. Об этом об этом Inditex сообщил своим арендодателям, передает Financial Times.

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Всего Inditex планирует открыть 50 из 84 магазинов в Украине. Это решение ритейлер принял после месяцев, в течение которых украинские СМИ и представители розничной торговли засыпали его вопросами, когда он снова откроет свои магазины.

Возобновление работы начнут с 20 магазинов, в том числе в торговых центрах Киева.

В компании отметили, что Inditex будет придавать приоритет безопасности сотрудников и клиентов и адаптировать свои планы к рыночным обстоятельствам. Некоторые украинские сотрудники уже отправлены на обучение в Польшу для подготовки к возвращению на работу.

Закрытие магазинов

Компания закрыла свои 84 магазина в Украине 24 февраля 2022, в день полномасштабного вторжения россии. Inditex владеет брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Uterque, Oysho и Massimo Dutti.

С тех пор компания перестала поставлять товары в страну, но продолжала платить налоги и зарплату своим 1000 украинским сотрудникам, хотя большинство из них находилось дома без работы. Inditex сохранила договоры аренды с арендодателями при закрытии магазинов, но не раскрыла, на каких условиях.

Следует отметить, что еще 34 магазина Inditex, которые останутся закрытыми, находятся в частях юга и востока Украины, затронутых войной и где украинское правительство запретило коммерческую деятельность.