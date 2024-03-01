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1 марта 2024, 12:55 Читати українською

Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету «Родительское счастье» (фото)

Сегодня, в первый день весны, Национальный банк вводит в обращение новую памятную монету «Родительское счастье». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Сегодня, в первый день весны, Национальный банк вводит в обращение новую памятную монету «Родительское счастье».
Фото: скриншот с видео

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Как выглядит монета

На аверсе монеты размещена композиция: родительские руки, нежно держащие ножки младенца как символ доверия, защиты и любви, объединяющей семью.

На реверсе изображен ребенок, который мирно спит на мягких облачках среди игрушек (выполнен цветной печатью). Над младенцем — погремушка, сияющая на фоне ночного неба и дающая безмятежные сны, чувство покоя и уюта.

Характеристики

  • Памятная монета «Родительское счастье» изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен.
  • Тираж монеты — до 100 000 штук (в сувенирной упаковке).
  • Автор дизайна — Владислав Яровой.

Где купить

С 7 марта 2024 года монеты будут продаваться в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банках-дистрибьюторах (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).

В общей сложности через интернет-магазин НБУ планируется реализовать 25 тысяч памятных монет, из них в первый день продажи — 15 тысяч.

Также в апреле этого года будет введена в обращение памятная монета «Родительское счастье» из серебра. Об этом НБУ сообщит дополнительно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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FogBRD
FogBRD
1 марта 2024, 13:19
#
По факту изображена мать одиночка.
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