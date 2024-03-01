Курс валют на 1 марта: Доллар и евро подешевели на наличном рынке на 10 копеек

В пятницу, в первый день весны, на наличном рынке курс доллара потерял 10 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке подорожал на 1 копейку, в продаже на 1 копейку подешевел. Курс евро снизился на 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,00−38,50 грн. Евро покупают за 41,20 грн, а продают за 41,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,43−38,50, евро — 41,70−41,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,03−38,05 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,12−41,14 грн/евро.

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