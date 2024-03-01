За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 414 680 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 февраля: 920 российских оккупантов, 17 танков и 3 самолета
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Потери врага
- личного состава — около 414680 (+920) человек,
- танков — 6610 (+17) ед,
- боевых бронированных машин — 12582 (+30) ед,
- артиллерийских систем — 10106 (+36) ед,
- РСЗО — 1000 (+0) ед,
- средства ПВО — 691 (+1) ед,
- самолетов — 345 (+3) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7794 (+26),
- крылатые ракеты — 1912 (+0),
- корабли/катера — 25 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 13206 (+54) ед,
- специальная техника — 1611 (+10).
Источник: Минфин
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