Фирма Currys из Великобритании заявила об отказе от нового предложения, сделанного инвесткомпанией Elliott Advisors и предполагающего её покупку за $951 миллион. На сегодня это последний этап в противостоянии за поглощение, ведущееся с конкурентом из КНР, отмечают аналитики LBLV . Так, ранее JD.com сообщила, что тоже думает над приобретением Currys, но конкретного предложения пока не сделала.

Британская компания сообщила, что второе предложение Elliott предполагает покупку каждой акции за £0,67, тогда как ранее она говорила о £0,62. В Currys сочли даже улучшенное предложение недостаточным, а также не учитывающим весь масштаб перспектив её развития. В начале прошлых дневных торгов стоимость ценных бумаг компании составляла £0,68.

Currys, торгующая бытовыми электроприборами во многих европейских странах, испытывала значительные трудности с развитием на протяжение последней пары лет, так как доходы её клиентов снизились. В то же время у неё сохраняются значительные перспективы.

Известие о возможном поглощении уже привело к существенному повышению цены акций Currys

В начале этого года фирма заявила, что ожидает от своей прибыли роста, превышающего аналитические прогнозы. Повышение показателей будет обеспечено улучшением доверия потребителей и развитием её бизнеса в Северной Европе.

JD.com интересно приобретение Currys, так как её магазины и склады могут помочь с расширением бизнеса китайской фирмы на европейском рынке, что особенно важно в условиях невысокого спроса в КНР. При этом она не делала никаких заявлений относительно возможности сделки с 19 февраля. Тогда JD.com подтвердила, что рассматривает возможность поглощения.

Регулирующий орган Британии, ведающий вопросами поглощений, постановил, чтобы претенденты на приобретение Currys озвучили ясное предложение до 16 марта. В противном случае, объясняют в lblv.com, им надлежит отказаться от сделки.

Currys вошла в число компаний, сумевших заработать на коронавирусной эпидемии. В этот период люди стали активно скупать бытовые электроприборы, лишившись возможности тратиться на отдых. Весной 2021-го стоимость ценных бумаг фирмы достигла £1,59. С того времени её котировки просели и к 16 февраля (до появления информации о возможном поглощении) цена одной акции Currys составила £0,47.

Дмитрий Ермаков, финансовый аналитик LBLV