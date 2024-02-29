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29 февраля 2024, 14:30 Читати українською

Currys отказалась от предложения о покупке Elliott

Фирма Currys из Великобритании заявила об отказе от нового предложения, сделанного инвесткомпанией Elliott Advisors и предполагающего её покупку за $951 миллион. На сегодня это последний этап в противостоянии за поглощение, ведущееся с конкурентом из КНР, отмечают аналитики LBLV. Так, ранее JD.com сообщила, что тоже думает над приобретением Currys, но конкретного предложения пока не сделала.

Британская компания сообщила, что второе предложение Elliott предполагает покупку каждой акции за £0,67, тогда как ранее она говорила о £0,62. В Currys сочли даже улучшенное предложение недостаточным, а также не учитывающим весь масштаб перспектив её развития. В начале прошлых дневных торгов стоимость ценных бумаг компании составляла £0,68.

Currys, торгующая бытовыми электроприборами во многих европейских странах, испытывала значительные трудности с развитием на протяжение последней пары лет, так как доходы её клиентов снизились. В то же время у неё сохраняются значительные перспективы.

Известие о возможном поглощении уже привело к существенному повышению цены акций Currys

В начале этого года фирма заявила, что ожидает от своей прибыли роста, превышающего аналитические прогнозы. Повышение показателей будет обеспечено улучшением доверия потребителей и развитием её бизнеса в Северной Европе.

JD.com интересно приобретение Currys, так как её магазины и склады могут помочь с расширением бизнеса китайской фирмы на европейском рынке, что особенно важно в условиях невысокого спроса в КНР. При этом она не делала никаких заявлений относительно возможности сделки с 19 февраля. Тогда JD.com подтвердила, что рассматривает возможность поглощения.

Регулирующий орган Британии, ведающий вопросами поглощений, постановил, чтобы претенденты на приобретение Currys озвучили ясное предложение до 16 марта. В противном случае, объясняют в lblv.com, им надлежит отказаться от сделки.

Currys вошла в число компаний, сумевших заработать на коронавирусной эпидемии. В этот период люди стали активно скупать бытовые электроприборы, лишившись возможности тратиться на отдых. Весной 2021-го стоимость ценных бумаг фирмы достигла £1,59. С того времени её котировки просели и к 16 февраля (до появления информации о возможном поглощении) цена одной акции Currys составила £0,47.

Дмитрий Ермаков, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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