Курс валют на 29 февраля: Доллар и евро подешевели на наличном рынке

В четверг, 29 февраля, на наличном рынке курс доллара потерял 4 копейки в покупке и 7 копеек в продаже. Евро подешевел на 13 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 2 копейки в покупке и 1 копейку в продаже. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже снизился на 3 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,16−38,60 грн. Евро покупают за 41,30 грн, а продают за 42,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,50−38,59, евро — 41,80−41,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,17−38,20 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,35−41,36 грн/евро.

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