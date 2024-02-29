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29 февраля 2024, 11:41 Читати українською

Рост спроса ETF на биткоин, Coinbase возобновила работу после сбоя: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Спрос ETF на биткоин превышает втрое его добычу — CoinShares

Темпы суточного роста запасов цифрового золота спотовых биткоин-ETF составляют 2 800 BTC, предложение увеличивается всего на 900 BTC. Подобные оценки были приведены в CoinShares, сообщает The Block.

Возникший шок спроса способствовал дальнейшему снижению биткоин-балансов централизованных бирж. Согласно расчетам специалистов, падение показателя по значениям 2020 года достигло 28%.

«До недавнего времени динамика первой криптовалюты была тесно связана с ожиданиями снижения процентных ставок. Спотовые ETF после их одобрения стали оказывать значительное влияние на ценовые тенденции», — объяснили эксперты.

Подобные утверждения хорошо проиллюстрировали события 28 октября. В этот день цена биткоина подскочила до $64 000 впервые с ноября 2021 года.

По словам аналитика Bloomberg Джеймса Сейффарта, объем торгов за неполную торговую сессию инструментами оказался «разрушительным», достигнув рекордных $6,3 млрд.

В Белом доме выразили обеспокоенность из-за влияния майнинга биткоина на энергосистему — СМИ

В Белом доме заявили, что майнинг биткоина создает значительную нагрузку на энергосистему. Об этом сообщил журналист Fox Business Чарльз Гаспарино.

«Поскольку цена биткоина растет, а спрос опережает предложение, Белый дом обеспокоен тем, что майнинг может создать значительную нагрузку на энергосистему. Представители (сектора — ред.) криптовалют говорят, что опасения преувеличены, но будут использованы для попыток усилить регулирование отрасли», — заявил Гаспарино.

Напомним, в мае 2023 года Совет экономических консультантов Белого Дома выступил с заявлением об усилении налогообложения майнинга. Тогда было предложено установить акцизный налог на энергию для добычи цифровых активов в размере 30% от общих расходов оператора на электроэнергию.

Coinbase возобновила работу после технического сбоя

Криптовалютная биржа Coinbase исправила техническую ошибку, по которой у пользователей не отображался баланс счета.

По словам главы компании Брайана Армстронга, проблема возникла на фоне «огромного» притока пользователей. В настоящее время пользователи не могли покупать и продавать активы.

«Мы смоделировали примерно 10-кратный рост трафика и провели погрузочное тестирование. Поддерживать избыточное предоставление услуг дорого, но нам нужно и дальше работать над решениями для автоматического масштабирования и устранять оставшиеся уязвимые места», — написал глава биржи в X после возобновления работы.

Стоит отметить, что сбой Coinbase совпал со стремительным ростом биткоина до $64 000, сопровождавшимся высоким объемом ликвидаций. Согласно Coinglass, за минувшие сутки принудительно закрылись позиции на $800 млн.

Kraken представила платформу для институциональных инвесторов

Криптовалютная биржа Kraken объявила о запуске нового сервиса, ориентированного на институциональных инвесторов. Подразделение Kraken Institutional объединило ряд продуктов, включая спотовую и деривативную торговлю, хранение активов и доступ к индексам через дочернюю компанию Kraken CF Benchmarks.

Согласно заявлению, платформа нацелена на управляющих активами, а также на хедж-фонды и крупные компании. Подразделение возглавил соучредитель Staked Тим Огилви, присоединившийся к команде Kraken в декабре 2021 года.

Огилви сообщил, что институциональное принятие криптовалюты продолжает расти, а недавнее одобрение спотовых биткоинов-ETF только стимулирует спрос.

Торговая платформа Kraken также стремится расширить спектр своих услуг для институционалов. Вероятно, она будет конкурировать с Coinbase Institutional и Coinbase Prime, запущенными в 2021 году для обслуживания институциональных инвесторов.

Новый продукт Kraken направлен на подготовку почвы для новых участников, а не захват доли рынка. Он разработан для учреждений, занимающихся торговлей, размещением и хранением криптовалют", — заявил Огилви.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
mantis05
mantis05
29 февраля 2024, 13:14
#
Помню был челик, который сказал что выше 20к теперь биток не взлетит и это всё скам. Где же он делся то?)
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
29 февраля 2024, 13:42
#
Та тут таких ло**в — хоч греблю гати:)
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