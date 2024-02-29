С 1 марта заработают новые правила помощи ВПЛ

С первого дня весны 2024 заработают новые правила помощи для внутрипереселенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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Директор департамента социального развития и ветеранской политики КОГА Игорь Мещан во время брифинга сообщил, что новые правила помощи ВПЛ предусмотрены постановлением Кабмина от 26 января 2024 года № 94 «Некоторые вопросы социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий лиц».

Выплаты будут продолжены

на 6 месяцев для ВПЛ из числа пенсионеров;

для граждан, имеющих инвалидность 1 или 2 группы;

для детей с инвалидностью;

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

для трудоспособных граждан, вставших на учет в Центр занятости или трудоустроившихся.

Продолжение выплат после подачи нового заявления

Кроме того, некоторые категории ВПЛ смогут претендовать на продление выплат с 1 марта после подачи нового заявления.

Условием для получения пособия является материальное состояние семьи: размер дохода на человека не должен превышать 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность).

Право на продление помощи в дальнейшем будут иметь следующие категории граждан, которые уже в феврале могут обратиться с заявлениями на продление выплат:

семьи ВПЛ с детьми до 14 лет, проживающие в зоне активных или возможных боевых действий;

семьи с детьми до 14 лет, проживающие в условно безопасных регионах Украины, но в этих населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детские сады, а обучение в школе происходит в формате онлайн;

семьи, где один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком (по отдельному перечню);

малолетние дети, прибывшие без сопровождения родителей;

беременные женщины (начиная с 30 недели беременности).

Условием для получения помощи в семьях, где есть трудоспособные лица, — трудоустройство таких лиц или регистрация ФОП или получение пособия на получение экономической самостоятельности или получения ваучера на обучение и наличие в составе семьи детей младше 14 лет.

Помощь также сможет получать семья, в которой неработающее трудоспособное лицо на дату обращения зарегистрировалось в центре занятости как безработное или как ищущее работу, но еще не трудоустроившееся, и семьи с детьми, которые учатся в школе или высшем учебном заведении.

В то же время, если после назначения пособия на дополнительные 6 месяцев трудоспособный неработающий член семьи, не занимающийся уходом за детьми или лицами с инвалидностью, не будет способствовать своей занятости (например, снимется с учета в Центре занятости), выплата пособия будет прекращена.

ВПЛ, получавшие помощь и отказавшиеся от нее, или снятые с учета внутренне перемещенных лиц из-за того, что они вернулись к покинутому месту жительства, но снова были вынуждены из него уехать, также смогут снова обратиться за назначением помощи на жительство.

По состоянию на 27 февраля в Киевской области состоят на учете 323 032 внутренне перемещенных лица.