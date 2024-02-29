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29 февраля 2024, 10:02 Читати українською

С 1 марта заработают новые правила помощи ВПЛ

С первого дня весны 2024 заработают новые правила помощи для внутрипереселенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

С первого дня весны 2024 заработают новые правила помощи для внутрипереселенных лиц (ВПЛ).
Фото: НБУ

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Директор департамента социального развития и ветеранской политики КОГА Игорь Мещан во время брифинга сообщил, что новые правила помощи ВПЛ предусмотрены постановлением Кабмина от 26 января 2024 года № 94 «Некоторые вопросы социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий лиц».

Выплаты будут продолжены

  • на 6 месяцев для ВПЛ из числа пенсионеров;
  • для граждан, имеющих инвалидность 1 или 2 группы;
  • для детей с инвалидностью;
  • для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
  • для трудоспособных граждан, вставших на учет в Центр занятости или трудоустроившихся.

Продолжение выплат после подачи нового заявления

Кроме того, некоторые категории ВПЛ смогут претендовать на продление выплат с 1 марта после подачи нового заявления.

Условием для получения пособия является материальное состояние семьи: размер дохода на человека не должен превышать 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность).

Право на продление помощи в дальнейшем будут иметь следующие категории граждан, которые уже в феврале могут обратиться с заявлениями на продление выплат:

  • семьи ВПЛ с детьми до 14 лет, проживающие в зоне активных или возможных боевых действий;
  • семьи с детьми до 14 лет, проживающие в условно безопасных регионах Украины, но в этих населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детские сады, а обучение в школе происходит в формате онлайн;
  • семьи, где один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком (по отдельному перечню);
  • малолетние дети, прибывшие без сопровождения родителей;
  • беременные женщины (начиная с 30 недели беременности).

Условием для получения помощи в семьях, где есть трудоспособные лица, — трудоустройство таких лиц или регистрация ФОП или получение пособия на получение экономической самостоятельности или получения ваучера на обучение и наличие в составе семьи детей младше 14 лет.

Помощь также сможет получать семья, в которой неработающее трудоспособное лицо на дату обращения зарегистрировалось в центре занятости как безработное или как ищущее работу, но еще не трудоустроившееся, и семьи с детьми, которые учатся в школе или высшем учебном заведении.

В то же время, если после назначения пособия на дополнительные 6 месяцев трудоспособный неработающий член семьи, не занимающийся уходом за детьми или лицами с инвалидностью, не будет способствовать своей занятости (например, снимется с учета в Центре занятости), выплата пособия будет прекращена.

ВПЛ, получавшие помощь и отказавшиеся от нее, или снятые с учета внутренне перемещенных лиц из-за того, что они вернулись к покинутому месту жительства, но снова были вынуждены из него уехать, также смогут снова обратиться за назначением помощи на жительство.

По состоянию на 27 февраля в Киевской области состоят на учете 323 032 внутренне перемещенных лица.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
KValera
KValera
29 февраля 2024, 10:36
#
Просто денег нет.
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0
KlaviK
KlaviK
29 февраля 2024, 11:52
#
Берут пример с Европейских коллег. По их мнению, за примерные пол года человек может (читай должен) интегрироваться на новом месте и найти себе работу. Может и правильно делают. Дальше будет видно.
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+15
KValera
KValera
29 февраля 2024, 12:18
#
KlaviK. Выплаты ВПО правительство декларировало как помощь для компенсации за жилье, и говорили выезжаете с оккупации будем помогать. А теперь уже не будем помогать.
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0
KlaviK
KlaviK
29 февраля 2024, 13:25
#
Я ж за это и говорю. По мнению наших европеских соседей, через пол года этой помощи люди якобы уже не нуждаются. Тоже самое в Европе — есть компенсация, но если ты через пол года (условно, везде по разному) не интегрировался, не нашел «себя», работу и прочее, то это уже твои проблемы. Вот и все. Существуют ВПО не только после 24.02.2022, которые также много лет получают эту помощь. Хотя по факту многим из них она уже и не нужна, тут уже срабатывает фактор «халявы». 8К грн на дороге не валяются.
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0
financialGenius
financialGenius
29 февраля 2024, 11:29
#
Да уж … лучше бы маме за выслугу лет дали несчастные 2000 грн пенсии … а то уже полтора года через электронный кабинет морозиться …
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