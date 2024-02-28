В рамках программы EU4Business за финансирование Европейского Союза и правительства Германии микро-, малые и средние предприятия Украины могут получить 100 грантов до 10 тысяч евро каждый. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
1 миллион евро: 100 украинских предприятий могут получить гранты от ЕС и Германии
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Это уже вторая волна поддержки украинского бизнеса от ЕС и Германии в рамках грантового конкурса для 100 микро, малых и средних предприятий (ММСП) с начала 2024 года.
Подать заявку на получение гранта можно с 28 февраля по 24 марта 2024 года по ссылке. Данные собирает и прорабатывает EASyBusiness («Легкий бизнес»).
Для участия в конкурсе приглашаются ММСП, работающие в сферах:
- переработки (машиностроительная, мебельная, пищевая и легкая промышленность);
- креативных индустрий;
- логистики и транспорта;
- других секторов с потенциалом экспорта или создания инноваций (например, образовательные и медицинские услуги).
Грантовый конкурс
Грантовый конкурс проводится в рамках программы международного сотрудничества EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП при совместном финансировании Европейского Союза и правительства Германии.
Программа направлена на поддержание экономической устойчивости, восстановление и рост Украины, создание лучших условий для развития малых и средних предприятий (МСП), а также поддержку инноваций и экспорта.
Стратегический исполнитель программы EU4Business — немецкая федеральная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Партнер по выполнению этого грантового конкурса — общественная организация EasyBusiness (ОО «Легкий бизнес»).
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