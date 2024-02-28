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28 февраля 2024, 19:45 Читати українською

1 миллион евро: 100 украинских предприятий могут получить гранты от ЕС и Германии

В рамках программы EU4Business за финансирование Европейского Союза и правительства Германии микро-, малые и средние предприятия Украины могут получить 100 грантов до 10 тысяч евро каждый. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В рамках программы EU4Business за финансирование Европейского Союза и правительства Германии микро-, малые и средние предприятия Украины могут получить 100 грантов до 10 тысяч евро каждый.
Фото: pixabay.com

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Это уже вторая волна поддержки украинского бизнеса от ЕС и Германии в рамках грантового конкурса для 100 микро, малых и средних предприятий (ММСП) с начала 2024 года.

Подать заявку на получение гранта можно с 28 февраля по 24 марта 2024 года по ссылке. Данные собирает и прорабатывает EASyBusiness («Легкий бизнес»).

Для участия в конкурсе приглашаются ММСП, работающие в сферах:

  • переработки (машиностроительная, мебельная, пищевая и легкая промышленность);
  • креативных индустрий;
  • логистики и транспорта;
  • других секторов с потенциалом экспорта или создания инноваций (например, образовательные и медицинские услуги).

Грантовый конкурс

Грантовый конкурс проводится в рамках программы международного сотрудничества EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП при совместном финансировании Европейского Союза и правительства Германии.

Программа направлена на поддержание экономической устойчивости, восстановление и рост Украины, создание лучших условий для развития малых и средних предприятий (МСП), а также поддержку инноваций и экспорта.

Стратегический исполнитель программы EU4Business — немецкая федеральная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Партнер по выполнению этого грантового конкурса — общественная организация EasyBusiness (ОО «Легкий бизнес»).

Источник: Минфин
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