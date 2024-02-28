Курс валют на вечер 28 февраля: на межбанке доллар и евро упали на 6 и 4 копейки

К закрытию межбанка курс доллара упал на 6 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 4 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 28 февраля Закрытие 28 февраля Изменения доллар 38,23/38,26 38,17/38,20 6/6 евро 41,38/41,40 41,34/41,36 4/4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−38,67 грн. Евро покупают за 41,43 грн., а продают за 42,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,48−38,58, евро — 41,80−41,98 грн.

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