К закрытию межбанка курс доллара упал на 6 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 4 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 28 февраля: на межбанке доллар и евро упали на 6 и 4 копейки
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Открытие 28 февраля
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Закрытие 28 февраля
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Изменения
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38,23/38,26
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38,17/38,20
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6/6
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41,38/41,40
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41,34/41,36
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4/4
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−38,67 грн. Евро покупают за 41,43 грн., а продают за 42,10 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,48−38,58, евро — 41,80−41,98 грн.
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Источник: Минфин
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