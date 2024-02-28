В швейцарском городе Цюрих более 30 тысяч служащих получили двойную зарплату, но это оказалось ошибкой. Теперь они должны вернуть назад деньги, поскольку бюджет из-за этого потерял 175 млн швейцарских франков ($200 млн). Об этом пишет Bussines Insider.
В Цюрихе случайно выплатили служащим двойную зарплату: ошибка обошлась в $200 миллионов
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как сообщают в финансовом департаменте города, «произошла техническая ошибка». Чиновники были удивлены таким внезапным поднятием заработной платы, некоторые шутили, что это компенсация за большую инфляцию.
В настоящее время власти города отправляют сообщения служащим с инструкцией, в которой объясняют, как вернуть деньги.
Инфляция в Швейцарии в 2023 году составила 1,7%.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Комментарии