В Цюрихе случайно выплатили служащим двойную зарплату: ошибка обошлась в $200 миллионов

В швейцарском городе Цюрих более 30 тысяч служащих получили двойную зарплату, но это оказалось ошибкой. Теперь они должны вернуть назад деньги, поскольку бюджет из-за этого потерял 175 млн швейцарских франков ($200 млн). Об этом пишет Bussines Insider.

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Как сообщают в финансовом департаменте города, «произошла техническая ошибка». Чиновники были удивлены таким внезапным поднятием заработной платы, некоторые шутили, что это компенсация за большую инфляцию.

В настоящее время власти города отправляют сообщения служащим с инструкцией, в которой объясняют, как вернуть деньги.

Инфляция в Швейцарии в 2023 году составила 1,7%.