За два года войны онлайн-аукционы пополнили бюджеты на 23,5 миллиарда

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 февраля 2024, 15:52 Читати українською

За два года войны онлайн-аукционы пополнили бюджеты на 23,5 миллиарда

За два года полномасштабной войны онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи пополнили бюджеты разных уровней более чем на 23,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

За два года полномасштабной войны онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.
Фото: НБУ

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Больше средств по результатам аукционов, проведенных во время военного положения, привлек Фонд гарантирования вкладов — почти 6,5 млрд грн. Малая приватизация пополнила государственный и местные бюджеты почти на 5,6 млрд грн. Еще более 3,7 млрд. грн. получили организаторы торгов по реализации активов по делам о банкротстве для расчетов с кредиторами.

«С начала полномасштабного вторжения государственная электронная торговая система Прозорро. Продажи помогла заработать государству более 23 млрд гривен. То есть четвертую часть от суммы всех доходов в 83 млрд грн, привлеченных в бюджеты разных уровней, онлайн-аукционы принесли уже после 24 февраля 2022 года», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По состоянию на сегодняшний день от 24 февраля 2022 года онлайн-аукционы в системе объявили почти 5 тысяч организаторов, выставив для продажи или сдачи в аренду свои активы по всей стране.

За два года военного положения в системе прошло более 36 тысяч аукционов. Более половины из них организовали в системе органы местного самоуправления, реализовав коммунальное имущество более чем на 3 млрд гривен.

Эти средства для собственных бюджетов органы местного самоуправления получили от малой приватизации, аренды имущества и реализации земельных участков. Среди общин лидерами по количеству успешных торгов Кривой Рог, Черновцы и Львов.

Самые дорогие реализуемые активы

Самым дорогим реализованным активами за период военного положения является спецразрешение на пользование недрами — Площадь Майоровская — за него победитель оплатил более 1,1 млрд грн.

В топ-3 активов с высокой стоимостью также попало имущество обанкротившегося ПАО «Ильичевский масложировой комбинат» за почти 700 млн грн и права требования по кредитным договорам с обеспечением в виде электростанции на солнечных батареях, ее оборудования и бездокументарных акций, проданных Фондом гарантирования вкладов за более 680 млн. грн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Анна Недогибченко и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами