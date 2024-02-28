За два года войны онлайн-аукционы пополнили бюджеты на 23,5 миллиарда

За два года полномасштабной войны онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи пополнили бюджеты разных уровней более чем на 23,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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Больше средств по результатам аукционов, проведенных во время военного положения, привлек Фонд гарантирования вкладов — почти 6,5 млрд грн. Малая приватизация пополнила государственный и местные бюджеты почти на 5,6 млрд грн. Еще более 3,7 млрд. грн. получили организаторы торгов по реализации активов по делам о банкротстве для расчетов с кредиторами.

«С начала полномасштабного вторжения государственная электронная торговая система Прозорро. Продажи помогла заработать государству более 23 млрд гривен. То есть четвертую часть от суммы всех доходов в 83 млрд грн, привлеченных в бюджеты разных уровней, онлайн-аукционы принесли уже после 24 февраля 2022 года», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По состоянию на сегодняшний день от 24 февраля 2022 года онлайн-аукционы в системе объявили почти 5 тысяч организаторов, выставив для продажи или сдачи в аренду свои активы по всей стране.

За два года военного положения в системе прошло более 36 тысяч аукционов. Более половины из них организовали в системе органы местного самоуправления, реализовав коммунальное имущество более чем на 3 млрд гривен.

Эти средства для собственных бюджетов органы местного самоуправления получили от малой приватизации, аренды имущества и реализации земельных участков. Среди общин лидерами по количеству успешных торгов Кривой Рог, Черновцы и Львов.

Самые дорогие реализуемые активы

Самым дорогим реализованным активами за период военного положения является спецразрешение на пользование недрами — Площадь Майоровская — за него победитель оплатил более 1,1 млрд грн.

В топ-3 активов с высокой стоимостью также попало имущество обанкротившегося ПАО «Ильичевский масложировой комбинат» за почти 700 млн грн и права требования по кредитным договорам с обеспечением в виде электростанции на солнечных батареях, ее оборудования и бездокументарных акций, проданных Фондом гарантирования вкладов за более 680 млн. грн.