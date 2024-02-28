Binance NFT Marketplace проведет благотворительный аукцион

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 февраля 2024, 14:36 Читати українською

Binance NFT Marketplace проведет благотворительный аукцион

Binance NFT Marketplace объявил о проведении благотворительного аукциона #НА ДОБРІ СПРАВИ в поддержку проекта «Согрей Душу» для помощи детям. Звезды мирового спорта предоставили свои эксклюзивные спортивные трофеи.

Binance NFT Marketplace объявил о проведении благотворительного аукциона #НА ДОБРІ СПРАВИ в поддержку проекта «Согрей Душу» для помощи детям.
Фото: Binance

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Благотворительный аукцион продлится с 11 утра 29 февраля до 23:59 7 марта.

Лотами аукциона являются оцифрованные трофеи с оригинальными автографами всемирно известных украинских спортсменов — футболистов сборной Украины и игроков Европейских самых престижных футбольных клубов-кумиров миллионов футбольных фанатов, баскетболиста Лос-Анжелес Лейкерс и боксера Виталия Кличко.

Лоты

На аукционе будут представлены:

  • мяч, подписанный украинскими обладателями «Золотого мяча» — Андреем Шевченко, Игорем Белановым, Олегом Блохиным;
  • мяч, подписанный игроками национальной сборной Украины по футболу;
  • спортивная футболка EURO 2012 Андрея Ярмоленко, которую также подписали футболисты сборной;
  • футболка с оригинальным автографом футболиста сборной Украины Александра Зинченко;
  • футболка с оригинальным автографом футболиста сборной Украины Михаила Мудрика;
  • футболка с автографами обладателей «Золотого мяча» Андрея Шевченко, Игоря Беланова и Олега Блохина;
  • боксерские перчатки с надписью «2TheMoon» и автографом легенды украинского бокса Виталия Кличко;
  • автобиографическая книга о баскетболе «От изношенных кроссовок до миллионов долларов» и мяч с автографом мировой звезды баскетбола, чемпиона NBA 2001−2002 годов, игрока «Los Angeles Lakers» и «Atlanta Hawks» Славы Медведенко.

Как принять участие в аукционе

Приобрести NFT и принять участие в аукционе могут любые пользователи Binance.com по ссылке. Новым пользователям маркетплейса необходимо будет пройти регистрацию.

Победители получат оригинальный предмет

Победители аукциона NFT получат не только цифровую копию, но оригинальный предмет.

NFT-маркетплейс Binance использует ту же систему аккаунтов, что и Binance.com.

Благотворительный проект

Собранные средства будут переданы УАЗЗ «Марлог-Кадуцей» для реализации проекта «Согрей Душу».

Благотворительный проект «Согрей Душу» направлен на социальную адаптацию и психологическую поддержку пострадавших от военного вторжения семей, особенно вдов и детей.

Также отмечается, что представленные оригинальные вещи были предоставлены Binance для проведения аукциона Общественной Организацией УАЗЗ «Марлог-Кадуцей».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами