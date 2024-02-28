Binance NFT Marketplace объявил о проведении благотворительного аукциона #НА ДОБРІ СПРАВИ в поддержку проекта «Согрей Душу» для помощи детям. Звезды мирового спорта предоставили свои эксклюзивные спортивные трофеи.
Binance NFT Marketplace проведет благотворительный аукцион
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Благотворительный аукцион продлится с 11 утра 29 февраля до 23:59 7 марта.
Лотами аукциона являются оцифрованные трофеи с оригинальными автографами всемирно известных украинских спортсменов — футболистов сборной Украины и игроков Европейских самых престижных футбольных клубов-кумиров миллионов футбольных фанатов, баскетболиста Лос-Анжелес Лейкерс и боксера Виталия Кличко.
Лоты
На аукционе будут представлены:
- мяч, подписанный украинскими обладателями «Золотого мяча» — Андреем Шевченко, Игорем Белановым, Олегом Блохиным;
- мяч, подписанный игроками национальной сборной Украины по футболу;
- спортивная футболка EURO 2012 Андрея Ярмоленко, которую также подписали футболисты сборной;
- футболка с оригинальным автографом футболиста сборной Украины Александра Зинченко;
- футболка с оригинальным автографом футболиста сборной Украины Михаила Мудрика;
- футболка с автографами обладателей «Золотого мяча» Андрея Шевченко, Игоря Беланова и Олега Блохина;
- боксерские перчатки с надписью «2TheMoon» и автографом легенды украинского бокса Виталия Кличко;
- автобиографическая книга о баскетболе «От изношенных кроссовок до миллионов долларов» и мяч с автографом мировой звезды баскетбола, чемпиона NBA 2001−2002 годов, игрока «Los Angeles Lakers» и «Atlanta Hawks» Славы Медведенко.
Как принять участие в аукционе
Приобрести NFT и принять участие в аукционе могут любые пользователи Binance.com по ссылке. Новым пользователям маркетплейса необходимо будет пройти регистрацию.
Победители получат оригинальный предмет
Победители аукциона NFT получат не только цифровую копию, но оригинальный предмет.
NFT-маркетплейс Binance использует ту же систему аккаунтов, что и Binance.com.
Благотворительный проект
Собранные средства будут переданы УАЗЗ «Марлог-Кадуцей» для реализации проекта «Согрей Душу».
Благотворительный проект «Согрей Душу» направлен на социальную адаптацию и психологическую поддержку пострадавших от военного вторжения семей, особенно вдов и детей.
Также отмечается, что представленные оригинальные вещи были предоставлены Binance для проведения аукциона Общественной Организацией УАЗЗ «Марлог-Кадуцей».
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