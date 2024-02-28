Binance NFT Marketplace проведет благотворительный аукцион

Binance NFT Marketplace объявил о проведении благотворительного аукциона #НА ДОБРІ СПРАВИ в поддержку проекта «Согрей Душу» для помощи детям. Звезды мирового спорта предоставили свои эксклюзивные спортивные трофеи.

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Благотворительный аукцион продлится с 11 утра 29 февраля до 23:59 7 марта.

Лотами аукциона являются оцифрованные трофеи с оригинальными автографами всемирно известных украинских спортсменов — футболистов сборной Украины и игроков Европейских самых престижных футбольных клубов-кумиров миллионов футбольных фанатов, баскетболиста Лос-Анжелес Лейкерс и боксера Виталия Кличко.

Лоты

На аукционе будут представлены:

мяч, подписанный украинскими обладателями «Золотого мяча» — Андреем Шевченко, Игорем Белановым, Олегом Блохиным;

мяч, подписанный игроками национальной сборной Украины по футболу;

спортивная футболка EURO 2012 Андрея Ярмоленко, которую также подписали футболисты сборной;

футболка с оригинальным автографом футболиста сборной Украины Александра Зинченко;

футболка с оригинальным автографом футболиста сборной Украины Михаила Мудрика;

футболка с автографами обладателей «Золотого мяча» Андрея Шевченко, Игоря Беланова и Олега Блохина;

боксерские перчатки с надписью «2TheMoon» и автографом легенды украинского бокса Виталия Кличко;

автобиографическая книга о баскетболе «От изношенных кроссовок до миллионов долларов» и мяч с автографом мировой звезды баскетбола, чемпиона NBA 2001−2002 годов, игрока «Los Angeles Lakers» и «Atlanta Hawks» Славы Медведенко.

Как принять участие в аукционе

Приобрести NFT и принять участие в аукционе могут любые пользователи Binance.com по ссылке. Новым пользователям маркетплейса необходимо будет пройти регистрацию.

Победители получат оригинальный предмет

Победители аукциона NFT получат не только цифровую копию, но оригинальный предмет.

NFT-маркетплейс Binance использует ту же систему аккаунтов, что и Binance.com.

Благотворительный проект

Собранные средства будут переданы УАЗЗ «Марлог-Кадуцей» для реализации проекта «Согрей Душу».

Благотворительный проект «Согрей Душу» направлен на социальную адаптацию и психологическую поддержку пострадавших от военного вторжения семей, особенно вдов и детей.

Также отмечается, что представленные оригинальные вещи были предоставлены Binance для проведения аукциона Общественной Организацией УАЗЗ «Марлог-Кадуцей».