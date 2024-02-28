Спикеры 23 парламентов в США обратились к Джонсону о поддержке Украины на $60 млрд

Спикеры 23 парламентов обратились к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону с призывом вынести на рассмотрение принятый Сенатом законопроект, предусматривающий ассигнование в размере $60,06 млрд для помощи Украине. Об этом рассказал спикер В Р Руслан Стефанчук, инициировавший письмо-обращение, пишет «Европейская правда».

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Что известно

Законопроект передан в Палату представителей и, согласно правилам процедуры, Джонсон имеет полномочия по его внесению на рассмотрение.

Спикеры парламентов призвали Джонсона содействовать принятию Конгрессом США исторического решения, которое обеспечит американскую помощь иностранным государствам и предоставит Украине необходимые средства для продолжения борьбы.

«Наши страны настроены и в дальнейшем наращивать поддержку Украины и ее Сил обороны, видя в этом значительную инвестицию в нашу индивидуальную и коллективную безопасность. Ось зла должна быть побеждена и все должны быть привлечены к ответственности, что станет значительным предохранителем от дальнейших конфликтов и вернет нашим народам ощущение управляемости и безопасности», — говорится в письме.

Письмо подписали среди прочих спикеры парламентов Германии, Польши, Чехии, Литвы, Северной Македонии, Испании и других стран.

Письмо остается открытым к подписанию и другими спикерами парламентов, желающими к нему присоединиться.

Напомним

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с другими лидерами Конгресса и президентом Джо Байденом в Белом доме 27 февраля заявил, что и дальше считает приоритетом решения вопроса защиты границы.

Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции на прошлой неделе, что Украина сообщила США и, в частности, Конгресс о необходимости одобрения многомиллиардного пакета помощи в течение месяца.