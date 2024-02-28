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28 февраля 2024, 15:30 Читати українською

Суд продлил арест Коломойскому и уменьшил размер залога

Шевченковский райсуд Киева продлил еще на два месяца — до 25 апреля — содержание Игоря Коломойского под стражей и уменьшил размер залога — до 2,4 млрд грн. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак.

Шевченковский райсуд Киева продлил еще на два месяца — до 25 апреля — содержание Игоря Коломойского под стражей и уменьшил размер залога — до 2,4 млрд грн.
Фото: dynamo.kiev.ua

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Он заявил, что Коломойский не будет вносить залог. Также адвокаты просили о немедленном медицинском обследовании для бизнесмена.

«Продлили содержание под стражей на два месяца до 25 апреля. Залог уменьшили до 2,4 миллиарда гривен. Игорь Валерьевич не будет вносить залог. Также суд вынес отдельное решение. Указал, чтобы прокурор провел надлежащее медицинское обследование. Возложил эту обязанность на прокурора. Немедленно», — сказал адвокат.

Лысак добавил, что ему трудно сказать, начал ли прокурор работать над этим, ведь решение было только вчера.

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Напомним

«Минфин» писал, что Шевченковский районный суд города Киева 10 ноября отклонил ходатайство адвокатов Игоря Коломойского об изменении меры пресечения на домашний арест. Бизнесмена оставили под стражей.

Что этому предшествовало

2 сентября СБУ, БЭП и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из Приватбанка в общей сложности 15 млрд грн.

15 сентября Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, которое получило новое подозрение по трем статьям — по делу о завладении 5,8 млрд гривен. Судья изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер 3 млрд 891 млн гривен.

7 сентября Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен Приватбанка.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура после оглашения подозрения Игорю Коломойскому приняли меры по аресту его активов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Criptor82
Criptor82
28 февраля 2024, 15:40
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Ігор Валерійович як вийде, то не заздрю його недругам. А те, що він вийде, сумнівів не має. Єврей він поважний, а вони своїх не кидають.
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