В среду, 28 февраля, на наличном рынке курс доллара потерял 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке не изменилось, а в продаже прибавило 1 копейку.
Курс валют на 28 февраля: Доллар в банках потерял 5 копеек, а в обменниках подорожал на 4 копейки
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Валютный рынок
В обменниках доллар прибавил 4 копейки в покупке и потерял 1 копейку в продаже. Курс евро потерял 3 копейки в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−38,70 грн. Евро покупают за 41,45 грн., а продают за 42,13 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,60−38,67, евро — 41,90−42,09 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 38,23−38,26 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,38−41,40 грн/евро.
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