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28 февраля 2024, 10:44 Читати українською

Рынок труда в Украине: что изменилось за 2 года полномасштабной войны

Полномасштабная война изменила все сферы публичной жизни, в том числе и работу. Work.ua проанализировал, как за последние 2 года менялись зарплата и количество предложений.

Полномасштабная война изменила все сферы публичной жизни, в том числе и работу.
Фото:depositphotos

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Медицина — на коне, а IT — на скамье запасных

С начала полномасштабного вторжения по количеству вакансий рынок труда восстановился на 93%.

Из 28 категорий на Work.ua у 9 работодателей предлагают больше вакансий, чем было в январе 2022 года.

В 19 категориях в январе 2024 года предложений работы было меньше, чем в январе 2022 года. Медленнее всего восстанавливается категория «IT, компьютеры, интернет».

Удаленная работа

Исследования Work.ua показывают, что украинцы хотят работать удаленно. После начала полномасштабного вторжения количество вакансий здесь сократилось в 4 раза, в то время как на рынке труда в целом — в 10.

Однако в январе 2024 года предложений удаленной работы было уже на 3% больше, чем в январе 2022 года.

На динамику дистанционной работы могли повлиять блекауты: в период с ноября 2022 по январь 2023 года видим проседание вакансий. Но в целом такая ситуация обычная в конце года.

Как изменилась зарплата

С начала полномасштабного вторжения почти год средняя зарплата в Украине не изменялась и составляла 15000 грн. Только в январе 2023 года этот показатель начал расти. За последние два года средняя зарплата увеличилась на 30%.

Вместе с тем, нельзя не упомянуть, что по оценкам НБУ в 2022 году уровень инфляции составил 26,6%, в 2023 году — 5,1%.

За 2 года полномасштабной войны средняя зарплата выросла в каждой области. Интересно, что в абсолютных цифрах самые высокие доходы у жителей Киевщины, однако здесь рост зарплат самый медленный.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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