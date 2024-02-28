За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 412610 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 февраля: 1060 российских оккупантов, 14 танков и 2 самолета
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Потери врага
- личного состава — около 412610 (+1060) человек,
- танков — 6570 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 12508 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 1029 (+20) ед,
- РСЗО — 1000 (+0) ед,
- средства ПВО — 688 (+2) ед,
- самолетов — 342 (+2) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7753 (+24),
- крылатые ракеты — 1912 (+0),
- корабли /катера — 25 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 13112 (+47) ед,
- специальная техника — 1594 (+6)
Источник: Минфин
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