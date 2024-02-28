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28 февраля 2024, 10:17 Читати українською

Китай разорвал связи с платежной картой «Мир» после санкций США — росСМИ

В россии перестали работать карты китайской платежной системы UnionPay, привязанные к службе Huawei Pay. Пользователи столкнулись с невозможностью оплаты устройствами в терминалах отечественных магазинов, пишет The Moscow Times.

В россии перестали работать карты китайской платежной системы UnionPay, привязанные к службе Huawei Pay.
Фото:depositphotos

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Что известно

Ограничения могут быть следствием санкций США против российской Национальной системы платежных карт (НСПК), которая обрабатывает все операции по картам UnionPay в россии.

В поддержке Huawei сообщили, что из-за изменений в работе сервиса поставщика платежных услуг Huawei Pay недоступен для использования на территории россии.

Там добавили, что не обладают информацией о восстановлении доступа. Помимо этого за пределами россии перестали работать кобейджинговые карты «МИР-UnionPay» россельхозбанка, сообщили в кредитной организации. Обычные UnionPay функционируют, как раньше.

После ухода Visa и Mastercard из рф Union Pay остается для россиян одним из последних способов проводить оплату за рубежом.

География китайской платежной системы насчитывает 183 страны. Ею часто пользуются туристы в ОАЭ и Турции. Официально Union Pay к санкциям не присоединялась.

Источник: Минфин
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