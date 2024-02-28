Онлайн страхование жилья от ракет и «шахедов» на Finance.ua

Сегодня жилье каждого украинца нуждается в усиленной защите, ведь возможные повреждения уже не ограничиваются обычными потопами от соседей или грабежом, а ущерб может равняться стоимости целой квартиры.

Чтобы на 100% оградить себя от непредвиденных расходов, оформляйте на Finance.ua страхование квартиры от военных рисков и не только.

Онлайн страхование квартиры на Finance.ua защищает ваше имущество от:

Военных рисков

Последствия падения ракет, взрывов боеприпасов кроме ядерного, биологического, химического оружия.

Разбитого стекла

Повреждения окон, балконов и лоджий, включая последствия, которые могут возникнуть в результате военных событий.

Бытовых рисков

Повреждение вследствие пожара и дыма, взрыва газа, используемого в обиходе, и поражения водой.

Противоправных действий

Преступные действия в целях кражи имущества из вашей квартиры, грабеж или разбой.

Стихийных бедствий

Возмещение ущерба, вследствие удара молнии, землетрясения и других бедствий.

Непреднамеренного вреда

Ответственность за непреднамеренный вред, за нанесенный соседям.

Преимущества оформления страхования жилья от ракет и «шахедов «на Finance.ua:

Онлайн оформление без осмотра квартиры

Оформление полиса из-за границы и из Украины

Доступная стоимость полиса (от 1351 грн/год)

Оплата частями от monobank на 3 платежа

Покрытие широкого спектра рисков, связанных с имуществом

Возможность застраховать как собственное, так и арендованное имущество

Возможность выбрать сумму страхового покрытия от 125000 грн до 2 мл грн.

Оформление страхования квартиры возможно только в сданном доме, квартира должна быть с ремонтом и не в залоге (лизинге) в банке или любом другом финансовом учреждении. Полис начнет свое действие на 11 день и будет действовать 1 год.

Территория действия по всей Украине, кроме территорий из списка исключений (АР Крым; Днепропетровская область; Донецкая область; Запорожская область; Луганская область; Николаевская область; Сумская область; Харьковская область; Херсонская область; Черниговская область/Корюковский район; Черниговская область/Новгород-Сиверский район; Черниговская область/Черниговский район кроме г. Чернигов.)

По промокоду «ЖИЛЬЕ» вы получите скидку 3% на страхование жилья.



Застраховать квартиру онлайн от военных рисков