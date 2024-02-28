Шесть компаний направят в бюджет в феврале 50% дивидендов

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Что известно

«Шесть акционерных обществ должны до 29 февраля 2024 года обеспечить авансовое перечисление в госбюджет не менее 50% годовых дивидендов на государственную долю от результатов хозяйственной деятельности в 2023 году. Соответствующее распоряжение по тем обществам, где Кабмин является органом управления, правительство утвердило 27 февраля», — говорится в сообщении.

Такое решение обусловлено необходимостью пополнения государственного бюджета в условиях полномасштабной войны для финансирования расходов государства, отметил замминистра экономики Алексей Соболев.

Кого касается

Решение касается таких акционерных компаний: «Нафтогаз Украины», «Украинская железная дорога», «Укроборонпром», а также — «Укргидроэнерго», «Украинские энергетические машины», «Нижнеднестровская ГЭС» и «Украинская оборонная промышленность».

По данным Министерства финансов, это позволит обеспечить поступление 3 млрд грн в государственный бюджет в феврале.