Цены на какао на бирже взлетели до нового исторического рекорда

Стоимость фьючерсов на какао обновила исторические максимумы. Мартовские фьючерсы на какао-бобы на бирже ICE в Лондоне на торгах во вторник, 27 февраля, выросли на 2,64% и достигли исторического максимума £5945 за тонну. Всего с начала года какао-бобы на бирже подорожали почти на 70%.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) мартовские фьючерсы на какао-бобы в ходе торгов поднимались на 4,8% — до $6340 за тонну.

Биржевые цены на какао-бобы выросли до нового рекорда на фоне усиления опасений по поводу дефицита поставок, поскольку засуха и болезни уничтожили посевы у ключевых производителей в Западной Африке, сообщил Bloomberg. В результате производителям шоколада придется платить больше за сырье.

Поставки от ключевых экспортеров продолжают снижаться, сообщило агентство. Объемы поставок в порты для отгрузки крупнейшим в мире производителем какао Кот-д'Ивуар отстают от прошлогодних темпов примерно на треть.

Кроме того, в январе сократился экспорт какао из Нигерии.