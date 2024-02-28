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28 февраля 2024, 9:16 Читати українською

Цены на какао на бирже взлетели до нового исторического рекорда

Стоимость фьючерсов на какао обновила исторические максимумы. Мартовские фьючерсы на какао-бобы на бирже ICE в Лондоне на торгах во вторник, 27 февраля, выросли на 2,64% и достигли исторического максимума £5945 за тонну. Всего с начала года какао-бобы на бирже подорожали почти на 70%.

Стоимость фьючерсов на какао обновила исторические максимумы.
Фото: depositphotos.com

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На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) мартовские фьючерсы на какао-бобы в ходе торгов поднимались на 4,8% — до $6340 за тонну.

Биржевые цены на какао-бобы выросли до нового рекорда на фоне усиления опасений по поводу дефицита поставок, поскольку засуха и болезни уничтожили посевы у ключевых производителей в Западной Африке, сообщил Bloomberg. В результате производителям шоколада придется платить больше за сырье.

Поставки от ключевых экспортеров продолжают снижаться, сообщило агентство. Объемы поставок в порты для отгрузки крупнейшим в мире производителем какао Кот-д'Ивуар отстают от прошлогодних темпов примерно на треть.

Кроме того, в январе сократился экспорт какао из Нигерии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
28 февраля 2024, 9:29
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За три недели сел 3 кг нутелли… Ещо 1 кг остался… Справлюсь… Не переживайте… кто не верит тот дурак…
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