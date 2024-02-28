Национальный банк Украины установил на 28 февраля 2024 официальный курс гривны на уровне 38,4249 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 8 копеек.
Официальный курс НБУ: Доллар подорожал на 8 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 28 февраля установил официальный курс евро на уровне 41,71. Курс европейской валюты повысился на 12 копеек.
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Источник: Минфин
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