Moneyveo задонатила 156 000 грн от имени благодарных украинцев на реабилитацию бойцов

С 7 по 24 февраля компания Moneyveo проводила информкампанию «Благодарность героям». В рамках инициативы каждый желающий мог выразить благодарность украинским воинам, сняв видео и запостив его в Instagram. По итогам кампании на нужды раненых бойцов было передано 156 000 грн.

Компания Moneyveo известна как своими оригинальными акциями, так и мощной поддержкой ВСУ в рамках корпоративной социальной ответственности. Инициатива «Благодарность героям» объединила в себе стремление команды помогать бойцам с умением привлекать к активности других.

По условиям кампании необходимо было выложить видеоблагодарность в сториз соцсети и отметить Moneyveo — чтобы компания смогла посчитать количество участников. Эти видео способствовали сбору средств на реабилитацию бойцов, ведь от имени каждого принявшего участие компания передала в реабилитационный центр NextStep Ukraine по 1000 грн.

Это отличный пример того, как бизнес помогает украинским бойцам и привлекает к этому общественность. Такое единение общества показывает искреннюю благодарность армии. Широкий отзыв, полученный кампанией, свидетельствует о важности совместных усилий и желании поддержать героев на пути к выздоровлению.