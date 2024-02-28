С 7 по 24 февраля компания Moneyveo проводила информкампанию «Благодарность героям». В рамках инициативы каждый желающий мог выразить благодарность украинским воинам, сняв видео и запостив его в Instagram. По итогам кампании на нужды раненых бойцов было передано 156 000 грн.
Moneyveo задонатила 156 000 грн от имени благодарных украинцев на реабилитацию бойцов
Компания Moneyveo известна как своими оригинальными акциями, так и мощной поддержкой ВСУ в рамках корпоративной социальной ответственности. Инициатива «Благодарность героям» объединила в себе стремление команды помогать бойцам с умением привлекать к активности других.
По условиям кампании необходимо было выложить видеоблагодарность в сториз соцсети и отметить Moneyveo — чтобы компания смогла посчитать количество участников. Эти видео способствовали сбору средств на реабилитацию бойцов, ведь от имени каждого принявшего участие компания передала в реабилитационный центр NextStep Ukraine по 1000 грн.
Это отличный пример того, как бизнес помогает украинским бойцам и привлекает к этому общественность. Такое единение общества показывает искреннюю благодарность армии. Широкий отзыв, полученный кампанией, свидетельствует о важности совместных усилий и желании поддержать героев на пути к выздоровлению.